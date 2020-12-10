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На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО

На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО На параде, посвященном победе в Отечественной войне, прошла колонна систем противовоздушной обороны Азербайджана.
Карабах
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10 декабря 2020 г. 15:35
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
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На параде, посвященном победе в Отечественной войне, прошла колонна систем противовоздушной обороны Азербайджана.

Как сообщает Report, колонну возглавлял заместитель министра обороны, командующий Военно-воздушными силами, награжденный орденом “Зафар”, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

Проходящие перед трибуной зенитные ракетные комплексы (ЗРК) были представлены последовательно:

Модернизированный ЗРК Оса-1Т

Модернизированный ЗРК С-125 ТN

ЗРК "Бук-МБ" на прицепе

ЗРК ”Молния"

ЗРК С-300 ПМУ2 "Фаворит".

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Версия на английском языке Parade features modern air defense weapons that destroyed enemy
Версия на азербайджанском языке Paradda düşməni məhv edən müasir hava hücumundan müdafiə silahları nümayiş olunub

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