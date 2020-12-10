На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО

На параде, посвященном победе в Отечественной войне, прошла колонна систем противовоздушной обороны Азербайджана.
Как сообщает Report, колонну возглавлял заместитель министра обороны, командующий Военно-воздушными силами, награжденный орденом “Зафар”, генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.
Проходящие перед трибуной зенитные ракетные комплексы (ЗРК) были представлены последовательно:
Модернизированный ЗРК Оса-1Т
Модернизированный ЗРК С-125 ТN
ЗРК "Бук-МБ" на прицепе
ЗРК ”Молния"
ЗРК С-300 ПМУ2 "Фаворит".