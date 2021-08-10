О нас
Report Georgia
Аудио новости

На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих

На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.
Карабах
10 августа 2021 г. 19:22
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Останки армянских военнослужащих были обнаружены в Физулинском районе и поселке Гадрут. Личности военнослужащих будут установлены после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Отметим, что в период с 10 ноября 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены тела или останки 1 634 армянских военнослужащих.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Remains of four more Armenian soldiers found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda meyiti tapılan erməni hərbçilərinin sayı artıb

Другие новости из категории

Позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении вновь подверглись обстрелу
9 августа 2021 г. 23:12
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
Побывавший в Карабахе колумбийский журналист изобличил армянский вандализм
9 августа 2021 г. 11:27
Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация
Коротченко: Предложение Армении о размещении миротворцев вдоль границы - провокация
7 августа 2021 г. 16:58
ООН обратилась к Азербайджану и Армении
ООН обратилась к Азербайджану и Армении
6 августа 2021 г. 22:08
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе 
6 августа 2021 г. 14:34
ANAMA призвала граждан воздержаться от незаконных визитов на деоккупированные земли
ANAMA призвала граждан воздержаться от незаконных визитов на деоккупированные земли
6 августа 2021 г. 10:59
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
В МИД РФ оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
5 августа 2021 г. 17:17
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
Эксперт: Пашинян выбирает тактику провокаций, чтобы его не списывали со счетов
5 августа 2021 г. 13:31
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
Пакистанский эксперт: Провокации Армении нарушают стабильность в регионе
4 августа 2021 г. 14:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi