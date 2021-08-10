На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Останки армянских военнослужащих были обнаружены в Физулинском районе и поселке Гадрут. Личности военнослужащих будут установлены после судебно-медицинской экспертизы в Армении.

Отметим, что в период с 10 ноября 2020 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены тела или останки 1 634 армянских военнослужащих.