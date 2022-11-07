Музыкально-графический проект "Шуша": очередной вклад в пропаганду национально-духовного наследия Карабаха

В преддверии 8 ноября - Дня Победы, представлен музыкально-графический проект "Шуша", посвященный годовщине освобождения от 30-летней оккупации Карабаха и его сердца - города Шуши. Проект был реализован при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

В преддверии 8 ноября - Дня Победы, представлен музыкально-графический проект "Шуша", посвященный годовщине освобождения от 30-летней оккупации Карабаха и его сердца - города Шуши. Проект был реализован при поддержке Министерства экономики Азербайджана.

Долгие годы разлуки и воссоединение, ставшее результатом нашей славной Победы, вдохновляют многих представителей искусства на создание новых произведений. Проект "Шуша" был создан по инициативе группы талантливых людей и реализован компанией SS Production. Музыка и исполнение - певица AISEL, слова Кюбры Керимли. Саунд-продюсером выступил Эмин Карим, главный продюсер проекта - Айсель Раджабли.

Проект привлекателен также своей визуализацией, в основу которой легла серия графических работ "Архитектура города Шуша" известного художника, заслуженного деятеля искусств Эльтурана Авалова. На картинах представлены отражающие древнюю архитектуру города исторические памятники и здания, многие из которых были разрушены или полностью уничтожены за время оккупации.

Усилиями режиссера Теймура Наджафзаде картины "ожили" и превратились в музыкальный видеоклип. Наряду с уникальной и неповторимой архитектурой Шуши - колыбели культуры как Азербайджана, так и всего региона - в клипе представлены гениальные деятели искусства этой древней земли.

В проекте использованы образы выдающихся шушинцев - представителей азербайджанской культуры, внесших особый вклад и оставивших яркий след в творческом наследии страны. Во время виртуальной прогулки зрителям будут представлены такие выдающиеся личности как Панах Али-хан, Молла Панах Вагиф, Хуршидбану Натаван, Гасым бек Закир, Абдуррахим бек Хагвердиев, Наджаф бек Везиров, Джаббар Гаръягдыоглу, Сеид Шушинский, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль и Хан Шушинский.

В честь освободивших Шушу солдат и офицеров, и в знак уважения к светлой памяти шехидов, клип будет транслироваться на фасаде административного здания Министерства экономики в преддверии Дня победы - 8 ноября.

Музыкально-графический проект "Шуша" - важный вклад в пропаганду национально-духовного наследия Карабаха, неповторимых жемчужин азербайджанского зодчества, богатого и славного исторического прошлого города Шуша. С чувством гордости представляем вам проект "Шуша".