Мусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули

По инициативе и организации посольства Азербайджана в Грузии сотрудники Управления мусульман Грузии начали визит в Физулинский район. Сотрудники ведомства ознакомились с актами вандализма армян в Физули.

По инициативе и организации посольства Азербайджана в Грузии сотрудники Управления мусульман Грузии начали визит в Физулинский район, где они ознакомились с актами вандализма армян.

Как сообщает карабахский бюро Report, гости посетили сельскую мечеть в селе Мердинли Физулинского района, в которой во время армянской оккупации держали свиней.

Сотрудник Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Араз Иманов сообщил об актах вандализма со стороны армян в мечетях и на кладбищах. Он сказал, что, как и во многих мечетях Карабаха, здесь совершаются оскорбительные действия, которые задевают религиозное достоинство нашего народа.