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Мусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули

Мусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули По инициативе и организации посольства Азербайджана в Грузии сотрудники Управления мусульман Грузии начали визит в Физулинский район. Сотрудники ведомства ознакомились с актами вандализма армян в Физули.
Карабах
21 мая 2022 г. 20:07
Мусульмане Грузии ознакомились с армянским вандализмом в Физули

По инициативе и организации посольства Азербайджана в Грузии сотрудники Управления мусульман Грузии начали визит в Физулинский район, где они ознакомились с актами вандализма армян.

Как сообщает карабахский бюро Report, гости посетили сельскую мечеть в селе Мердинли Физулинского района, в которой во время армянской оккупации держали свиней.

Сотрудник Специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях Араз Иманов сообщил об актах вандализма со стороны армян в мечетях и на кладбищах. Он сказал, что, как и во многих мечетях Карабаха, здесь совершаются оскорбительные действия, которые задевают религиозное достоинство нашего народа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan müsəlmanları ermənilərin Füzulidəki vandallıqları ilə tanış olublar

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