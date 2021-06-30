Мухтар Бабаев: На наш протест в связи с загрязнением Охчучая нет реакции

Мы выразили протест соответствующим международным структурам, занимающимся экологическими вопросами, в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай. Мы пригласили их в регион, чтобы они посмотрели, увидели все воочию. Мы сделали это для того, чтобы они поня

Мы выразили протест соответствующим международным структурам, занимающимся экологическими вопросами, в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай. Мы пригласили их в регион, чтобы они посмотрели, увидели все воочию. Мы сделали это для того, чтобы они поняли серьезность вопроса и отреагировали. Но до сих пор нет никакой реакции.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев.

Министр выразил надежду, что решительные требования Азербайджана в конечном итоге дадут результат: "Наше главное требование - остановить там загрязнение. Также мы хотим получить возможность использовать наши годовые водные ресурсы. То есть это наша главная цель".