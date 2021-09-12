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МО: Транспортные средства других стран не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия страны

МО: Транспортные средства других стран не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия страны Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов страны.
Карабах
12 сентября 2021 г. 14:06
МО: Транспортные средства других стран не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия страны

Министерство обороны Азербайджана направило письма в Министерство обороны Российской Федерации и Командование миротворческих сил по поводу незаконного проезда транспортных средств, принадлежащих другим странам, на территорию Азербайджанской Республики, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

"В письмах подчеркивается, что подобные факты противоречат трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, и содержится просьба пресечь их.

Юридические и физические лица других стран и их транспортные средства не могут въезжать на территорию Азербайджана без согласия Азербайджанской Республики, и такие случаи являются нарушением законов нашей страны", - отмечает министерство.

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Версия на английском языке Ministry: Other countries' vehicles cannot enter Azerbaijani territories without Baku's consent
Версия на азербайджанском языке MN: Xarici ölkə avtomobillərinin ərazilərimizə qanunsuz keçməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edilib

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