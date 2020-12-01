МО РФ: В центре мониторинга число российского и турецкого персонала будет равным

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее минобороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга по контролю над перемирием.
"В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой Республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал он.