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МО РФ: В центре мониторинга число российского и турецкого персонала будет равным

МО РФ: В центре мониторинга число российского и турецкого персонала будет равным В совместном центре мониторинга по контролю над перемирием число российского и турецкого персонала будет равнозначным
Карабах
1 декабря 2020 г. 17:02
МО РФ: В центре мониторинга число российского и турецкого персонала будет равным

Россия и Турция достигли соглашения по совместному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, персонала в нем будет от двух стран поровну. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее минобороны Турции сообщило о подписании соглашения с Россией о создании совместного центра мониторинга по контролю над перемирием.

"В соответствии с меморандумом, подписанным 11 ноября между министерством обороны РФ и министерством национальной обороны Турецкой Республики, достигнуто соглашение по порядку развертывания и функционирования Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Центр будет размещен на территории Азербайджана. Количество российского и турецкого персонала в организационной структуре совместного центра будет равнозначным", - сказал он.

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