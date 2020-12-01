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Подписано соглашение о создании турецко-российского центра

Подписано соглашение о создании турецко-российского центра Идут необходимые работы для начала деятельности центра в кратчайшие сроки
Карабах
1 декабря 2020 г. 12:12
Подписано соглашение о создании турецко-российского центра
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Завершились переговоры о создании Совместного турецко-российского центра и техническим деталям по основам задач, по итогам которых подписано соглашение. Идут необходимые работы для начала деятельности центра в кратчайшие сроки.

Как передает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что с целью наблюдения и инспекции за исполнением прекращения огня между Азербайджаном и Турцией 11 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соглашение посредством видеоконференции.

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