Подписано соглашение о создании турецко-российского центра

Идут необходимые работы для начала деятельности центра в кратчайшие сроки

Завершились переговоры о создании Совместного турецко-российского центра и техническим деталям по основам задач, по итогам которых подписано соглашение. Идут необходимые работы для начала деятельности центра в кратчайшие сроки.

Как передает Report, информацию распространило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что с целью наблюдения и инспекции за исполнением прекращения огня между Азербайджаном и Турцией 11 ноября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и министр обороны России Сергей Шойгу подписали соглашение посредством видеоконференции.