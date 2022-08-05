Миротворцы РФ будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору

Российские миротворцы на территории Азербайджана будут дислоцированы по альтернативному маршруту Лачинского коридора.

Российские миротворцы на территории Азербайджана будут дислоцированы на новой дороге, альтернативной Лачинскому коридору.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе телефонного разговора с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 5 августа.

Глава государства констатировал, что в соответствии с положениями трехстороннего Заявления на основании договоренности, достигнутой с Министерством обороны России, определен маршрут новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору, азербайджанская сторона уже завершает строительство этой дороги и по завершении строительных работ российские миротворческие силы также будут дислоцированы на ней.