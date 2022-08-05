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Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель

Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель Российские миротворцы на территории Азербайджана будут дислоцированы по альтернативному маршруту Лачинского коридора.
Карабах
5 августа 2022 г. 23:49
Президент Азербайджана подчеркнул, что ВС Армении должны быть выведены с наших земель
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Вооруженные Силы Армении должны быть выведены с наших земель.

Как сообщает Report, об этом глава государства сказал в телефонном разговоре с председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 5 августа.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вопреки положениям Заявления от 10 ноября 2020 года Армения не вывела с наших территорий войска, размещенные в Карабахском регионе Азербайджана. Отметив также, что незаконные армянские вооруженные формирования продолжают находиться на наших территориях, глава государства сказал, что Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Ильхам Алиев отметил, что вооруженные силы Армении и элементы незаконных армянских вооруженных формирований должны быть выведены с наших земель.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev vurğulayıb ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdır

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