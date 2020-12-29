Минобороны России: Информация о перестрелке в Гадруте будет проверена

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о перестрелке на территории Гадрута

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о перестрелке на территории Гадрута.

Как передает Report со ссылкой на российское оборонное ведомство, в настоящее время по всей линии фронта соблюдается режим прекращения огня.

Центр примирения сторон проверит информацию о применении автоматического оружия на территории Туга 27 декабря 2020 года.

В ведомстве также напомнили, что очередной обмен пленными состоялся 28 декабря. Двое пленных были доставлены в Баку вертолетом космических ВВС России. Также Армении были возвращены четверо пленных.