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Минобороны России: Информация о перестрелке в Гадруте будет проверена

Минобороны России: Информация о перестрелке в Гадруте будет проверена Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о перестрелке на территории Гадрута
Карабах
29 декабря 2020 г. 00:15
Минобороны России: Информация о перестрелке в Гадруте будет проверена

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе проверят информацию о перестрелке на территории Гадрута.

Как передает Report со ссылкой на российское оборонное ведомство, в настоящее время по всей линии фронта соблюдается режим прекращения огня.

Центр примирения сторон проверит информацию о применении автоматического оружия на территории Туга 27 декабря 2020 года.

В ведомстве также напомнили, что очередной обмен пленными состоялся 28 декабря. Двое пленных были доставлены в Баку вертолетом космических ВВС России. Также Армении были возвращены четверо пленных.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi: Hadrutda atışma barədə məlumat yoxlanılacaq

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