Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении

Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ответные на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против военных объектов, являющихся огневыми точками: "Ответные меры направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций Армении.

Нанесение ударов по гражданским объектам и невинным людям является стандартной военной методологией, используемой вооруженными силами Армении. Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно наносила удары баллистическими ракетами и кассетными бомбами по городам и гражданскому населению Азербайджана".