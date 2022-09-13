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Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении

Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.
Карабах
13 сентября 2022 г. 02:02
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении

Распространяемая армянской стороной информация о якобы обстрелах азербайджанской армией гражданского населения, объектов и инфраструктуры не соответствует действительности. Это очередная дезинформация, распространяемая армянской стороной.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ответные на провокации Армении контрмеры носят локальный характер и направлены против военных объектов, являющихся огневыми точками: "Ответные меры направлены на обеспечение безопасности границ Азербайджана и пресечение провокаций Армении.

Нанесение ударов по гражданским объектам и невинным людям является стандартной военной методологией, используемой вооруженными силами Армении. Во время 30-летней оккупации и 44-дневной Отечественной войны именно армянская сторона преднамеренно и целенаправленно наносила удары баллистическими ракетами и кассетными бомбами по городам и гражданскому населению Азербайджана".

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