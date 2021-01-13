Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня

Министерство обороны Азербайджана категорически опровергло распространенную сегодня армянскими СМИ информацию о том, что ВС Азербайджана якобы нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий армянского оккупационного контингент

Министерство обороны Азербайджана категорически опровергло распространенную сегодня армянскими СМИ информацию о том, что ВС Азербайджана якобы нарушили режим прекращения огня, в результате чего был ранен военнослужащий армянского оккупационного контингента Вардан Вачаганович Киракосян (2000 г.р.).

Об этом Report сказал начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"Азербайджанская армия строго придерживается требований трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Никакого нарушения прекращения огня со стороны азербайджанской армии не было", - сказал Вагиф Даргяхлы.