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Минобороны Азербайджана: на дороге Лачын-Ханкенди должен быть создан КПП

Минобороны Азербайджана: на дороге Лачын-Ханкенди должен быть создан КПП Произошедший сегодня инцидент еще раз показывает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди.
Карабах
5 марта 2023 г. 14:50
Минобороны Азербайджана: на дороге Лачын-Ханкенди должен быть создан КПП

Произошедший сегодня инцидент еще раз показывает необходимость создания Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Тот факт, что Армения до сих пор осуществляет военные перевозки в Карабахский экономический район Азербайджана, является продолжающейся агрессией и террористической политикой страны в отношении Азербайджана.

Вся ответственность за провокацию ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что в Министерство обороны поступила оперативная информация об осуществлении переброски по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу военной техники, боеприпасов и личного состава из Республики Армения на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

Утром 5 марта в целях проверки полученной информации была предпринята попытка остановки и проверки автомобилей, осуществляющих незаконные военные перевозки подразделениями азербайджанской армии.

Противоположная сторона открыла огонь, в результате перестрелки с обеих сторон есть жертвы и раненые.

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: “Laçın-Xankəndi yolunda nəzarət-keçid məntəqəsi yaradılmalıdır”

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