Министр: Проект Karabakh. Center был реализован по инициативе Мехрибан Алиевой

"Мы стали свидетелями освобождения наших земель, которые находились под оккупацией около 30 лет. Безусловно, картина, которую мы наблюдаем на этих территориях, не совпадает с ценностями XXI века и человечества в целом".

"Мы стали свидетелями освобождения наших земель, которые находились под оккупацией около 30 лет. Безусловно, картина, которую мы наблюдаем на этих территориях, не совпадает с ценностями XXI века и человечества в целом".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на презентации проекта Karabakh. Center заявил председатель Наблюдательного совета Фонда возрождения Карабаха, министр экономики Микаил Джаббаров.

По его словам, Karabakh. Center был реализован по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой: "Этот проект позволяет нам воочию представить существующую ситуацию. Мы станем свидетелями восстановления наших памятников на освобожденных от оккупации территориях. По поручению президента Ильхама Алиева уже начата работа в этом направлении".