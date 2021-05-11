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Министр: Готовы предпринять шаги для интеграции армянского населения Азербайджана

Министр: Готовы предпринять шаги для интеграции армянского населения Азербайджана "Страны, в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга"
Карабах
11 мая 2021 г. 13:41
Министр: Готовы предпринять шаги для интеграции армянского населения Азербайджана
Джейхун Байрамов

"Мы готовы предпринимать все шаги для интеграции армянского населения Азербайджана в политическую, экономическую и социальную жизнь страны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан выполнил резолюции Совета безопасности ООН и восстановил территориальную целостность, и готов нормализовать отношения с Арменией и дальше работать в этом направлении.

"Открытых вопросов в постконфликтный период очень много. Но мы нацелены на их решение. Это в интересах как азербайджанского и армянского народов, так и всего региона. Страны, в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга", - заявил Д. Байрамов.

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Версия на английском языке Azerbaijan ready to take steps for integration of Armenian population in Azerbaijan - FM
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın erməni əhalisinin inteqrasiyası üçün addımlar atmağa hazırıq"

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