Министр: Готовы предпринять шаги для интеграции армянского населения Азербайджана

"Страны, в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга"

"Мы готовы предпринимать все шаги для интеграции армянского населения Азербайджана в политическую, экономическую и социальную жизнь страны".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД подчеркнул, что Азербайджан выполнил резолюции Совета безопасности ООН и восстановил территориальную целостность, и готов нормализовать отношения с Арменией и дальше работать в этом направлении.

"Открытых вопросов в постконфликтный период очень много. Но мы нацелены на их решение. Это в интересах как азербайджанского и армянского народов, так и всего региона. Страны, в первую очередь должны с уважением относиться к территориальной целостности друг друга", - заявил Д. Байрамов.