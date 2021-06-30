Министр экологии Азербайджана обратился к международному сообществу

"Армения продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана. Необходимо положить этому конец".

"Армения продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана. Необходимо положить этому конец".

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал во время выступления на презентации проекта Фонда возрождения Карабаха "Karabakh.Center".

"Внимание мировой общественности должно быть направлено именно на данный факт. Создание на этих территориях зоны "зеленой энергии" будет способствовать сохранению уникальной природы региона", - подчеркнул министр.