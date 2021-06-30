О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр экологии Азербайджана обратился к международному сообществу

Министр экологии Азербайджана обратился к международному сообществу "Армения продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана. Необходимо положить этому конец".
Карабах
30 июня 2021 г. 13:01
Министр экологии Азербайджана обратился к международному сообществу
0 : 00
0 : 00

"Армения продолжает загрязнять трансграничные реки Азербайджана. Необходимо положить этому конец".

Как передает Report, об этом министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал во время выступления на презентации проекта Фонда возрождения Карабаха "Karabakh.Center".

"Внимание мировой общественности должно быть направлено именно на данный факт. Создание на этих территориях зоны "зеленой энергии" будет способствовать сохранению уникальной природы региона", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekologiya və təbii sərvətlər naziri beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

Самое читаемое

Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов
24 июня 2021 г. 10:21
Эля из фильма Последняя ночь детства: Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоЭля из фильма "Последняя ночь детства": Не было и дня, чтобы я не вспоминала дни, проведенные в Баку - ИНТЕРВЬЮ
23 июня 2021 г. 18:00
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую пятерку
ЕВРО-2020: Бакинский олимпийский стадион вошел в первую "пятерку"
24 июня 2021 г. 09:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi