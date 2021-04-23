Министр: Азербайджан и Армения работают над открытием транспортных и энергетических коридоров

"Азербайджан и Армения работают над открытием в регионе транспортных и энергетических коридоров. Турция это поддерживает".

"Азербайджан и Армения работают над открытием в регионе транспортных и энергетических коридоров. Турция это поддерживает".

Как передает Report, об этом министр иностранных дело Турции Мевлют Чавушоглу сказал на 10 заседании Совета турецко-румынского стратегического сотрудничества.

По его словам, Анкара поддерживает шаги Еревана и Баку в данном направлении.

Министр сказал, что с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации на Кавказе возникла возможность для стабильности, мира и благосостояния.

Для проведения переговоров в связи с открытием транспортных и энергетических коридоров в регионе осуществляет деятельность Рабочая группа на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России.