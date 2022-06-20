МИД: "Умная деревня" Агалы скоро примет семьи вынужденных переселенцев

Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Как передает Report, об этом говорится на странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

"Сегодня отмечается Всемирный день беженцев, день, когда мы чтим силу и стойкость беженцев и вынужденных переселенцев по всему миру. Азербайджан с нетерпением ждет возвращения вынужденных переселенцев и отмечает начало новой главы в истории Карабахского региона. Умная деревня Агалы скоро примет семьи вынужденных переселенцев", - говорится в публикации.