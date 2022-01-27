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МИД РФ: Запуск процесса делимитации внесет вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Запуск процесса делимитации внесет вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном Россия продолжает тесную работу с партнерами по реализации, принятого в Сочи 26 ноября 2021 года заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое предусматривает создание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с ее по
Карабах
27 января 2022 г. 17:14
МИД РФ: Запуск процесса делимитации внесет вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном
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Россия продолжает тесную работу с партнерами по реализации, принятого в Сочи 26 ноября 2021 года заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, которое предусматривает создание двусторонней комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с ее последующей демаркацией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.

Зайцев отметил, что формирование комиссии и запуск процесса делимитации позволит предотвратить возникновение пограничных инцидентов и в целом внесет важный вклад в нормализацию отношений между Баку и Ереваном: "Планируем проведение профильных контактов, о результатах надлежащим образом будет проинформировано в СМИ".

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Версия на английском языке Russian FM: Start of delimitation may contribute to normalization of relations 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Delimitasiyanın başlanması münasibətlərin normallaşdırılmasına töhfə olar"

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