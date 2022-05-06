МИД РФ: Москва привержена содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия привержена содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Россия привержена содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.

"Россия неизменно придерживается активному содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в первую очередь через реализацию всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 года, а также через заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку", - заявил Зайцев.