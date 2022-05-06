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МИД РФ: Москва привержена содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном 

МИД РФ: Москва привержена содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном  Россия привержена содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Карабах
6 мая 2022 г. 13:09
МИД РФ: Москва привержена содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном 

Россия привержена содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замглавы департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев на еженедельном брифинге.

"Россия неизменно придерживается активному содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в первую очередь через реализацию всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января и 26 ноября 2021 года, а также через заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку", - заявил Зайцев.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Moscow committed to promoting normalization of Baku-Yerevan relations
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dəstək verməyə hazırıq"

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