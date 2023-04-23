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МИД: Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для безопасного проезда армянских жителей Карабахского региона

МИД: Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для безопасного проезда армянских жителей Карабахского региона Утверждение о том, что учреждение пограничного контрольно-пропускного пункта преследует цель "этнической чистки", необоснованно и неприемлемо. Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда в обоих
Карабах
23 апреля 2023 г. 22:38
МИД: Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для безопасного проезда армянских жителей Карабахского региона

Утверждение о том, что учреждение пограничного контрольно-пропускного пункта преследует цель "этнической чистки", необоснованно и неприемлемо. Еще раз заявляем о наличии соответствующих условий для прозрачного, безопасного и упорядоченного проезда в обоих направлениях местных армянских жителей Карабахского региона Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД в связи с установлением Азербайджанской Республикой пограничного пункта пропуска в начале дороги Лачын-Ханкенди.

"Известно, что армянская сторона в результате часто цитируемых ею встреч в Праге и Сочи заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Исходя из этого, Армения должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом и выездом на свою территорию", - отмечает МИД.

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Версия на азербайджанском языке "Məntəqədən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin keçidi üçün müvafiq şərait mövcuddur"

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