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МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы

МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы Прежде всего, отметим, что предложение Сената Франции о принятии резолюции "О необходимости признания Нагорно-Карабахской Республики" было выдвинуто группой проармянских сенаторов. За день до голосования по резолюции, посол Азербайджанской Республики во Ф
Карабах
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25 ноября 2020 г. 22:32
МИД Азербайджана: Принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы

Прежде всего, отметим, что предложение Сената Франции о принятии резолюции "О необходимости признания "Нагорно-Карабахской Республики" было выдвинуто группой проармянских сенаторов. За день до голосования по резолюции, посол Азербайджанской Республики во Франции обратился к членам Сената в соответствии с процедурами слушания в Сенате и представил подробную информацию. Однако принятие Сенатом совершенно необъективной резолюции можно рассматривать только как провокацию. Похоже, что армяне диаспора Франции широко используют тему конфликта в предвыборных целях.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Подчеркивается, что принятое Сенатом постановление не имеет юридической силы. Однако, учитывая политическое значение резолюции, навязывание ее страной с посредническим мандатом серьезно ставит под сомнение нейтралитет страны. Это также подрывает репутацию Франции как справедливого посредника в азербайджанском обществе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: Fransa Senatının qəbul etdiyi qətnamənin hüquqi qüvvəsi yoxdur

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