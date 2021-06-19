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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении В своем заявлении от 18 июня 2021 года МИД Армении обвиняет Азербайджан в проведении суда над лицами, которые в ходе 44-дневной войны незаконно сражались на стороне Армении как наемники, совершали террористические акты и военные преступления на территории
Карабах
19 июня 2021 г. 20:46
МИД Азербайджана ответил Армении

В своем заявлении от 18 июня 2021 года МИД Армении обвиняет Азербайджан в проведении суда над лицами, которые в ходе 44-дневной войны незаконно сражались на стороне Армении как наемники, совершали террористические акты и военные преступления на территории Азербайджана. Лица, которые в заявлении МИД Армении указаны как «военнопленные» и «гражданские лица», обвиняются в совершении преднамеренных убийств, пыток, терроризма и других преступлений на территории Азербайджана в ходе боевых действий и после подписания трехстороннего заявления об их прекращении. Конечно, Азербайджан имеет как право, так и международное обязательство привлекать этих людей к ответственности в соответствии с международным правом, включая Женевские конвенции 1949 года, Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана.

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