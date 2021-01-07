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МИД Азербайджана ответил Армении

МИД Азербайджана ответил Армении "Попытка представителя МИД Армении оправдать незаконные визиты армянских официальных лиц в Карабахский регион Азербайджана и утверждение о том, что это не противоречит обязательствам трехстороннего заявления от 10 ноября, демонстрирует, что официальные ли
Карабах
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7 января 2021 г. 17:07
МИД Азербайджана ответил Армении

"Попытка представителя МИД Армении оправдать незаконные визиты армянских официальных лиц в Карабахский регион Азербайджана и утверждение о том, что это не противоречит обязательствам трехстороннего заявления от 10 ноября, демонстрирует, что официальные лица Армении, к сожалению, все еще, как и 30 лет назад, фантазируют и не делают выводов из новой реальности, существующей в регионе".

Об этом Report сообщила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева.

"А это значит, что руководство Армении думает не о будущем сосуществовании в условиях мира и безопасности людей, проживающих в Карабахе, а об узких политических интересах. А последствия этой политики для Армении очевидны", - подчеркнула представитель МИД.

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