МИД: Азербайджан вернул всех военнопленных армян

Армения постоянно преподносит вопрос в искаженном виде

"На ложные и клеветнические заявления Армении, постоянно обвиняющей Азербайджан в удержании армянских "военнопленных", с нашей стороны регулярно даются ответы. Хотела бы подчеркнуть, что Азербайджан привержен соблюдению международного права, в том числе обязательств по международному гуманитарному праву и международным правам человека, касающихся операций по задержанию и обращению с заключенными".

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Представитель МИД отметила, что в настоящее время Азербайджан, согласно обязательствам по международному гуманитарному праву и подписанному трехстороннему заявлению, предусматривающего прекращение всех военных действий, освободил и вернул всех военнопленных армян: "В настоящее время в Азербайджане, спустя несколько недель после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение всех военных действий, под арестом содержатся армянские провокаторы, незаконно отправленные на территорию Азербайджана.

Согласно данным и доказательствам, собранным Азербайджаном, после окончания боевых действий в последние 10 дней ноября из Ширакского района Армении на территорию Азербайджана были направлены отряды численностью более 60 человек. В период с конца ноября по декабрь 2020 года эта группировка совершила террористические акты в отношении гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, убив 4 азербайджанских военнослужащих и тяжело ранив одного гражданского лица, который был сотрудником компании мобильной связи, выполнявшей свою работу по восстановлению линий связи в регионе, разрушенном в годы армянской оккупации.

Азербайджан на законных основаниях в соответствии как с международным, так и внутренним правом, держит этих лиц под стражей, они обвиняются в убийствах, диверсиях и других преступлениях. В настоящее время, в соответствии с законами, Азербайджан проводит детальное расследование в отношении всех лиц, задержанных после 44-дневной Отечественной войны. 4 мая 2021 года наша страна в качестве гуманитарного шага вернула Армении 3 задержанных без предъявления обвинений.

Учитывая, что Армения постоянно преподносит вопрос в искаженном виде, наша страна продолжает расследование, обеспечивая большую прозрачность в связи с причинами, условиями содержания и обращения с задержанными лицами. Азербайджан остается приверженным выполнению взятых на себя международных обязательств, в том числе путем гуманного обращения с заключенными и обеспечения справедливого и законного обращения с ними".