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МИД: Армения пытается провокацией на границе усугубить ситуацию

МИД: Армения пытается провокацией на границе усугубить ситуацию Министерство иностранных дел Азербайджана осудило провокацию Армении на Кельбаджарском направлении.
Карабах
2 июня 2021 г. 16:50
МИД: Армения пытается провокацией на границе усугубить ситуацию
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Министерство иностранных дел Азербайджана осудило провокацию Армении на Кельбаджарском направлении.

Как передает Report, в распространенном министерством заявлении говорится:
"Согласно данным Министерства обороны и Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, 1 июня 2021 года была предотвращена очередная провокация вооруженных сил Армении в направлении села Армудлу Кельбаджарского района Азербайджана.

Группа армянских вооружённых сил в составе около 40 человек, вошедших на территорию Азербайджана, была немедленно и без применения оружия выведена с территории нашей страны в результате мер Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Регулярные провокации армянской стороны на границе двух государств демонстрируют, что эта страна целенаправленно предпринимает шаги для усугубления ситуации в регионе.

Еще раз подчеркиваем недопустимость подобных провокаций и важность устранения имеющегося расхождения мнений в пограничном вопросе только переговорным путем. Азербайджан – сторонник начала делимитации и демаркации границ между двумя государствами.

Призываем Армению соблюдать принципы международного права, воздерживаться от необоснованного нагнетания напряженности в вопросе границы и прекратить провокации в пограничном пункте".

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Версия на английском языке Baku: Armenia trying to aggravate situation on border by provocations
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistan sərhəddə təxribat törətməklə vəziyyəti gərginləşdirmək istəyir

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