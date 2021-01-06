Международный аэропорт в Физули закроет тему Ходжалинского аэропорта

АЗЕРТАДЖ опубликовал статью под названием "Международный аэропорт в Физули закроет тему Ходжалинского аэропорта"

АЗЕРТАДЖ опубликовал статью под названием "Международный аэропорт в Физули закроет тему Ходжалинского аэропорта".

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"Анонсированная Президентом Алиевым новость о планах по скорейшему началу строительства международного аэропорта в освобожденном Физули является наилучшим ответом как раздавленным сепаратистам, пустившим слух о "скорейшем" открытии Ходжалинского аэропорта (после заключения перемирия они раза 3 уже объявляли даты его открытия, и каждый раз им приходилось придумывать нелепые объяснения, почему этого не случилось, не говоря уже о довоенных их "обещаниях"), так и местным "нытикам" из оппозиции, принимающим за "чистую монету" подобные дезинформационные вбросы и разводящим панику в соцсетях.

Международный аэропорт в Физули обязательно будет построен в кратчайшие сроки. Суперсовременный, красивый, удобный, отвечающим всем стандартам! Пусть никто в этом не сомневается. Сейчас всё внимание главы государства и его команды направлено на восстановление территорий, которые варвары за 27 лет оккупации и грабежа превратили в развалины. По сравнению с тем, что после своего грабежа оставили мародеры вторстройматериалов в Агдаме, Физули, Джебраиле и других оккупированных городах и селах, даже Хиросима с Нагасаки через день после бомбежек больше сохраняли признаки городов! Ни одно 12-бальное землетрясение не превратило бы эти города в то, во что они были превращены руками (!) тех, кто любит называть себя "народом-строителем", "народом-созидателем".

Мы заново отстроим все разрушенные города и сёла на зависть вандалам и на радость изгнанному коренному населению, которое теперь обязательно вернется туда. Восстановим разрушенные памятники, мечети, церкви (в том числе русскую церковь в Ходжавендском районе, разрушенную вандалами в годы оккупации, и в городе Шуше, переделанную в "древнеармянскую"). Восстановим и церковь в городе Шуше, в которую случайно угодил снаряд. Вернем первоначальный вид оскверненным искусственными армянскими "застройками" древнеалбанским монастырям и храмам. Вновь будет звучать азан в наших мечетях, проводиться службы на удинском языке в восстановленных албанских храмах.

Мы построим сверхсовременные дороги, эстакады, мосты, тоннели. Уже полным ходом идет строительство шоссе в Суговушан и участков Ахмедбейли-Алханлы-Физули-Шуша. Новыми автомагистралями будут соединены Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы и Лачин. Обязательно прямой дорогой соединятся и Агдам с Физули с учетом особенностей данного участка (не исключено появление объездного участка в районе Ходжавенда). Начинается строительство 104-километровой железнодорожной ветки из Евлаха до Ханкенди через Барду, Кечарли, Тязякенд, Агдам, Аскеран и Ходжалы. Под руководством нашего лидера за короткий срок мы превратим в рай ту часть нашей Родины, которую все 27 лет вандалы целенаправленно превращали в ад! Мы покажем, кто из нас созидатель, а кто — разрушитель. Не словами и лозунгами, а делом.

А теперь вернемся к аэропорту. Ни один кукурузник не взлетит с пока еще неконтролируемого нами Ходжалинского аэропорта без согласия Баку! В то же время новый аэропорт в Физули станет самой удобной воздушной гаванью для туристов, направляющихся в Шушу. А ведь только в этом году в культурной столице Азербайджана намечено проведение двух фестивалей — "Хары бюльбюль" и Дней поэзии Вагифа. А сколько их будет в будущем! В большинстве крупнейших европейских аэропортов терминалы почти впритык соединены с автовокзалом и железнодорожной станцией, откуда современные электропоезда и удобные автобусы доставляют пассажиров в близлежащие города. Во многих случаях железнодорожные платформы располагаются прямо под терминалами аэропортов, и пассажиры, выйдя из электричек, на лифтах или эскалаторах попадают сразу в зал регистрации и оформления багажа. Такими интегрированными аэро-железнодорожными транспортными конгломератами являются, к примеру, порты Цюриха, Франкфурта, Мюнхена, Амстердама и др.

Не исключено, что подобное будет иметь место и в Физули, тем более, что проектирование начинается с нуля, и не нужно ничего переделывать. В таком случае в аэропорт и из аэропорта на удобных высокоскоростных электропоездах смогут добираться жители и гости Агдама, Горадиза, Джебраила, Зангилана и других городов, в том числе и в нагорной части Карабаха, где совместно будут проживать две общины. Физулинский аэропорт, таким образом, сведет на нет значимость Ходжалинского, которым сепаратисты все эти годы не только хвалились, но и пытались даже шантажировать Баку. Кому он будет нужен после ввода в строй Физулинской воздушной гавани!

Так что, в добрый путь, дорогие наши инженеры, проектировщики и строители! Впереди нас в ближайшие годы ждет огромная общенациональная стройка, на месте которой появится подлинный рай!".