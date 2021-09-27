Зарубежные путешественники посетили Агдамский район

27 сентября находящаяся с визитом в Азербайджане группа международных путешественников посетила освобожденный от армянской оккупации Агдамский район.

27 сентября находящаяся с визитом в Азербайджане группа зарубежных путешественников посетила освобожденный от армянской оккупации Агдамский район.

Как передает Report, путешественников проинформировали о комплексе Имарет. Было отмечено, что одним из историко-архитектурных построек Агдамского района, подвергшимся армянскому вандализму, является замок основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Также гости побывали в павильоне, где им была представлена информация с подробным планом реставрации города.

По словам Керрен Синиггер из Швейцарии, которая ранее жила в Баку и работала юристом над проектом Баку-Тбилиси-Джейхан, для нее особенно важно быть в Агдаме в такой знаменательный период для истории Азербайджана.

"Это первый раз, когда у меня появилась возможность вступить на эти [освобожденные от оккупации] земли Азербайджана. Быть тут - это привилегия для меня", - сказала она.

Международные путешественники также ознакомились с Агдамской Джума мечетью, разрушенным Музеем хлеба.

После этого они направились в город Шуша.