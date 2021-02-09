Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван – пятеро.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Сегодня осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сказал Мурадов журналистам.
Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.