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Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван – пятеро
Карабах
9 февраля 2021 г. 23:24
Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными
Рустам Мурадов

Очередной обмен пленными состоялся между Азербайджаном и Арменией, в Баку доставлен один пленный, в Ереван – пятеро.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Сегодня осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных", - сказал Мурадов журналистам.

Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

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