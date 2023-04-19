МЧС: Разминирование освобожденных территорий продолжается ускоренными темпами

Операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов силами полка специального назначения Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются ускоренными темпами.

Операции по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов силами полка специального назначения Службы спасения особого риска министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжаются ускоренными темпами.

Как сообщили Report в МЧС, после окончания Отечественной войны в операциях по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов был задействован противоминный полк специального назначения Службы спасения особого риска МЧС.

Операции проводятся по определенным направлениям, в селах и поселках, а также на окраинах водоемов с питьевой водой, вдоль водоканалов. Сотрудники оснащены самым современным оборудованием и прошли аккредитацию, участвуя в международных курсах по разминированию.