Матвиенко: Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху

Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье.

"Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване".

Как передает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости председатель Совет Федерации России Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность. Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала она.

Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье.

"Последующий вход российских миротворцев создал условия для стабильности и возвращения к мирной жизни этого региона", - отметила спикер Совфеда.