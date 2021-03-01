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Матвиенко: Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху

Матвиенко: Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье.
Карабах
1 марта 2021 г. 18:53
Матвиенко: Россия надеется на соблюдение соглашения по Карабаху

"Россия рассчитывает на соблюдение Арменией трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху вне зависимости от событий в Ереване".

Как передает Report, об этом заявила в интервью РИА Новости председатель Совет Федерации России Валентина Матвиенко.

"Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении - какие события бы ни происходили, должна быть преемственность. Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя", - сказала она.

Спикер напомнила, что заключение соглашения принесло стабильность в Закавказье.

"Последующий вход российских миротворцев создал условия для стабильности и возвращения к мирной жизни этого региона", - отметила спикер Совфеда.

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