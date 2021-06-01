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Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Азербайджаном и Арменией

Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Азербайджаном и Арменией Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Азербайджаном и Арменией
Карабах
1 июня 2021 г. 16:10
Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Азербайджаном и Арменией

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал французский лидер.

Макрон также намерен обсудить с Пашиняном в Париже гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.

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Версия на азербайджанском языке Emmanuel Makron: "Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhü bərpa etməyə çalışacağıq"
Версия на английском языке France will contribute to restoration of Armenia - Azerbaijan peace, says Macron

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