Макрон: Франция будет работать над восстановлением мира между Азербайджаном и Арменией

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Азербайджаном и Арменией

Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал французский лидер.

Макрон также намерен обсудить с Пашиняном в Париже гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.