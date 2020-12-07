Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности

МИД России заявил, что Россия будет всячески этому содействовать

Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров.

Напомним, что лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Карабахе.