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Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности

Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности МИД России заявил, что Россия будет всячески этому содействовать
Карабах
7 декабря 2020 г. 15:31
Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности
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Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и России 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем", - заявил Лавров.

Напомним, что лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Cənubi Qafqaz sabitlik məkanına çevrilir
Версия на английском языке Lavrov: South Caucasus turns into a region of stability

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