Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху

Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе

Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе переговоров со своим иранским коллегой Мохаммад Джавад Зарифом в Москве.

"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Россию.