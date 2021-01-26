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Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху

Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе
Карабах
26 января 2021 г. 13:49
Лавров: Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху
Сергей Лавров

Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе переговоров со своим иранским коллегой Мохаммад Джавад Зарифом в Москве.

"С учетом роли наших стран в окружающем нас регионе мы заинтересованы в углублении диалога по таким вопросам, как безопасность в Персидском заливе, проблемы афганского урегулирования, и, конечно же, можно обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Нагорного Карабаха после достижения договоренностей лидерами России, Азербайджана и Армении", - сказал глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Россию.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Rusiya İranla Qarabağ dialoqunda maraqlıdır"

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