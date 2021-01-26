Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Россию

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву.

Как сообщает Report, у главы внешнеполитического ведомства Ирана в российской столице запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам регионального сотрудничества.

Иранский министр прибыл в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.