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Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Глава МИД Ирана прибыл в Москву Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл с визитом в Россию
В регионе
26 января 2021 г. 11:23
Глава МИД Ирана прибыл в Москву
Мохаммад Джавад Зариф
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Москву.

Как сообщает Report, у главы внешнеполитического ведомства Ирана в российской столице запланированы переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по вопросам регионального сотрудничества.

Иранский министр прибыл в Москву из Баку в рамках турне, которое посвящено урегулированию ситуации в Карабахе. Эта тема, как ожидается, и станет одной из главных на предстоящих переговорах. Вместе с тем, стороны также не обойдут вниманием проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и вопросы, связанные с преодолением кризиса в Сирии.

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