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Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху

Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху "Ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться, с чьей бы стороны не использовалась, для проникновения в регион иностранных наемников"
Карабах
29 декабря 2020 г. 15:07
Лавров: Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению договоренностей по Карабаху
Сергей Лавров

"Приветствуем стремление Анкары содействовать выполнению сторонами конфликта своих обязательств, в частности, в рамках договоренностей, от 9 ноября, подписанных президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, а также в рамках российско-турецкого совместного центра по контролю за выполнением обязательств о прекращении огня".

Как сообщает Report, об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой.

Он отметил, что на данный момент проходит процесс активного развертывания центра.

"Наше общее мнение также заключается в том, что ситуация в Нагорном Карабахе не должна использоваться, с чьей бы стороны не использовалась, для проникновения в регион иностранных наемников. Здесь у нас абсолютно единая позиция",- заключил он.

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