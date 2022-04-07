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Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет

Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет Сегодня группа жителей Кяльбаджарского района впервые за 30 лет посетила село Агдабан.
Карабах
7 апреля 2022 г. 17:17
Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет

Сегодня группа жителей Кяльбаджарского района впервые за 30 лет посетила село Агдабан.

Как сообщает сотрудник Report, командированный в Кяльбаджар, кяльбаджарцы побывали на территории села Агдабан, где армяне устроили резню, посетили могилы погибших, а также Аллею Шехидов.

Агдабанская трагедия произошла в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года. В тот день село Агдабан численностью в 130 домов было полностью сожжено и стерто с лица земли армянами.

Были подвергнуты пыткам 779 мирных жителей села, убиты 67 человек, заживо сожжены 8 стариков, 2 малолетних ребенка, 7 женщин.

Армянские вандалы уничтожили рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шамшира.

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Версия на английском языке ФотоKalbajar residents visit Aghdaban for first time in 30 years
Версия на азербайджанском языке ФотоKəlbəcər sakinləri 30 ildən sonra ilk dəfə Ağdabana gedib, şəhidlərin məzarı ziyarət olunub

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