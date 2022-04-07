Кяльбаджарцы впервые посетили село Агдабан спустя 30 лет

Сегодня группа жителей Кяльбаджарского района впервые за 30 лет посетила село Агдабан.
Как сообщает сотрудник Report, командированный в Кяльбаджар, кяльбаджарцы побывали на территории села Агдабан, где армяне устроили резню, посетили могилы погибших, а также Аллею Шехидов.
Агдабанская трагедия произошла в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года. В тот день село Агдабан численностью в 130 домов было полностью сожжено и стерто с лица земли армянами.
Были подвергнуты пыткам 779 мирных жителей села, убиты 67 человек, заживо сожжены 8 стариков, 2 малолетних ребенка, 7 женщин.
Армянские вандалы уничтожили рукописи поэта Гурбана Агдабанлы и одного из мастеров классической ашугской поэзии Деде Шамшира.