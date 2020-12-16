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Реза Дегати: Агдам - Хиросима XXI века

Реза Дегати: Агдам - Хиросима XXI века Такое название своим новым фотографиям дал всемирно известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати
Карабах
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16 декабря 2020 г. 15:44
Реза Дегати: Агдам - Хиросима XXI века

"Агдам - Хиросима XXI века: КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОЦИД". Как сообщает Report, такое название своим новым фотографиям дал всемирно известный французский фотограф иранского происхождения Реза Дегати.

Фотограф отметил, что после публикации рассказа об уничтожении скульптуры, показанной на фотографии, армянскими войсками он получил много сообщений и фотографий.

"Я благодарен Ровшану Махмудову, который написал об истории своего деда, который оказался художником, создавшим эту скульптуру. Токай Хабиб оглу Мамедов был удостоен звания народного художника Азербайджана и является автором многих монументальных скульптур по всей стране. Скульптура, которую я нашел разрушенной в Агдаме, была сделана в 1959 году и названа "Фархад" в честь одного из героев Низами Гянджеви", - написал он.

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Версия на английском языке ФотоReza Deghati: Ağdam - Hiroshima of 21st century
Версия на азербайджанском языке ФотоReza Deqati: “Ağdam XXI əsrin Hirosimasıdır”

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