Комиссии рассмотрела обращения уволенных с военной службы по мобилизации

Комиссия в течение трех дней рассмотрела 782 обращения

Деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, продолжается.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Комиссия, действующая в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил, в течение трех дней рассмотрела 782 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.

Мобильная группа комиссии, действующая на территории Физулинского района, до сегодняшнего дня рассмотрела 102 обращения и приняла соответствующие меры по их решению.