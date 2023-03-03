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Казахстанский журналист: Правительство Азербайджана активно восстанавливает освобожденные территории

Казахстанский журналист: Правительство Азербайджана активно восстанавливает освобожденные территории Правительство Азербайджана восстанавливает освобожденные от оккупации территории на должном уровне.
Карабах
3 марта 2023 г. 15:05
Казахстанский журналист: Правительство Азербайджана активно восстанавливает освобожденные территории

Правительство Азербайджана восстанавливает освобожденные от оккупации территории на должном уровне.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил казахстанский журналист Ануарбек Бимагамбет, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, это его первая поездка в Карабах.

"День назад мы были в Баку, где современная архитектура смешивается с историческими памятниками. По дороге в Карабах, несмотря на все меры безопасности, все равно человеку страшно. То, что мы увидели здесь - это история. История, созданная руками человека",- сказал он.

Бимагамбет подчеркнул, что можно восстановить дома и архитектуру, но невозможно восстановить былую природу и утраченные исторические памятники.

"Я увидел, что за 3 года после освобождения этих территорий тут активно идут работы по восстановлению инфраструктуры - это показатель старания правительства", заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanlı jurnalist: “Azərbaycan hökuməti azad olunmuş əraziləri fəal şəkildə bərpa edir”
Версия на английском языке Kazakh journalist: Azerbaijani government actively restoring liberated territories

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