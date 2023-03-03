Казахстанский журналист: Правительство Азербайджана активно восстанавливает освобожденные территории

Правительство Азербайджана восстанавливает освобожденные от оккупации территории на должном уровне.

Правительство Азербайджана восстанавливает освобожденные от оккупации территории на должном уровне.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил казахстанский журналист Ануарбек Бимагамбет, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, это его первая поездка в Карабах.

"День назад мы были в Баку, где современная архитектура смешивается с историческими памятниками. По дороге в Карабах, несмотря на все меры безопасности, все равно человеку страшно. То, что мы увидели здесь - это история. История, созданная руками человека",- сказал он.

Бимагамбет подчеркнул, что можно восстановить дома и архитектуру, но невозможно восстановить былую природу и утраченные исторические памятники.

"Я увидел, что за 3 года после освобождения этих территорий тут активно идут работы по восстановлению инфраструктуры - это показатель старания правительства", заключил он.