Казахстанский журналист: Правительство Азербайджана активно восстанавливает освобожденные территории

Правительство Азербайджана восстанавливает освобожденные от оккупации территории на должном уровне.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил казахстанский журналист Ануарбек Бимагамбет, посетивший сегодня Агдам в составе группы иностранных журналистов, прибывших в Азербайджан для освещения саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
По его словам, это его первая поездка в Карабах.
"День назад мы были в Баку, где современная архитектура смешивается с историческими памятниками. По дороге в Карабах, несмотря на все меры безопасности, все равно человеку страшно. То, что мы увидели здесь - это история. История, созданная руками человека",- сказал он.
Бимагамбет подчеркнул, что можно восстановить дома и архитектуру, но невозможно восстановить былую природу и утраченные исторические памятники.
"Я увидел, что за 3 года после освобождения этих территорий тут активно идут работы по восстановлению инфраструктуры - это показатель старания правительства", заключил он.