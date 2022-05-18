ИСЕСКО планирует сотрудничать с Азербайджаном для восстановления памятников культуры Карабаха

ИСЕСКО планирует сотрудничать с министерством культуры Азербайджана, чтобы восстановить некоторые из разрушенных культурных памятников на освобожденных землях Азербайджана.

Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) планирует сотрудничать с Азербайджаном в вопросе восстановления разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Он отметил, что подобное сотрудничество будет налажено с министерством культуры страны.

"Мы позаботимся о том, чтобы они [памятники культуры] были зарегистрированы в ИСЕСКО", - сказал он.

По словам гендиректора ИСЕСКО, он посетил Карабах в январе 2021 года и своими глазами увидел разрушения некоторых памятников культуры на этих территориях.