ИСЕСКО планирует сотрудничать с Азербайджаном для восстановления памятников культуры Карабаха

Организация исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО) планирует сотрудничать с Азербайджаном в вопросе восстановления разрушенных памятников культуры на освобожденных территориях.
Как передает Report, об этом журналистам заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик.
Он отметил, что подобное сотрудничество будет налажено с министерством культуры страны.
"Мы позаботимся о том, чтобы они [памятники культуры] были зарегистрированы в ИСЕСКО", - сказал он.
По словам гендиректора ИСЕСКО, он посетил Карабах в январе 2021 года и своими глазами увидел разрушения некоторых памятников культуры на этих территориях.