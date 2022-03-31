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Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании освобожденных территорий Национальный комитет Иордании по разминированию и реабилитации (NCDR) готов содействовать Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных территорий.
Карабах
31 марта 2022 г. 14:39
Иордания готова содействовать Азербайджану в разминировании освобожденных территорий

Национальный комитет Иордании по разминированию и реабилитации (NCDR) готов содействовать Азербайджану в вопросе разминирования освобожденных территорий и делиться своим опытом.

Об этом Report заявил представитель NCDR Джамал Одибат.

"Мы только начинаем изучать все проблемы на освобожденных территориях Азербайджана, в частности процесс разминирования. Между Иорданией и Азербайджаном налажено многолетнее сотрудничество в этой сфере, а сейчас мы попытаемся изучить проблемы на этих территориях", - заявил Дж. Одибат.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.

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