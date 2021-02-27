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Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий

Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий Общественный активист и известный военный журналист Украины Роман Бочкала во время рабочего визита в столицу Азербайджана - Баку, имел возможность пообщаться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
Карабах
27 февраля 2021 г. 23:08
Ильхам Алиев рассказал украинскому журналисту детали спецоперации по освобождению оккупированных территорий
Президент Ильхам Алиев

Общественный активист и известный военный журналист Украины Роман Бочкала во время рабочего визита в Баку, имел возможность пообщаться с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства рассказал подробности освобождения оккупированных территорий.

Как передает Report, об этом Роман Бочкала сообщил у себя на странице в Facebook.

"Сегодня имел возможность задать вопрос Президенту Азербайджана. Меня интересовали подробности блестящей спецоперации по освобождению оккупированных территорий. В кратчайшие сроки. 44 дня. Ильхам Алиев раскрывает, как это удалось. Просто послушайте. Снимаю шляпу", - отметил Роман Бочкала.

Глава Азербайджана сообщил, что противник делал все возможное, чтобы укрепить свои позиции. Но благодаря мужеству военных все же удалось победить оккупантов:

"Противник за почти 30 лет очень активно укреплял линию обороны. И даже когда посещаешь освобожденные территории - наверняка вы тоже видели, особенно в Физулинском направлении, - там несколько линий обороны. Плюс долговременные огневые точки, даже их все собственные траншеи были пристрелены, чтобы в случае, если мы заходим туда, чтобы накрыть нас артиллерийским огнем. Поэтому взлом обороны требовало огромного мужества бесстрашия. И наши штурмовые отряды, которые прорывали линию обороны проявили настоящий героизм. Поэтому чтобы прорвать линию обороны было главной задачей. Причем мы же знали примерно, где они нас ждут и что они сделают, поэтому мы шли оттуда, откуда им даже трудно было представить. Они до сих пор не могут понять, как мы оказались в Шуше. Вот они друг друга спрашивают, иногда в прессе это значит, ну когда-нибудь поймут", - отметил Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что именно спецназовцы и авиация сыграли большую роль в минимизации жертв. Слаженная работа и планирование военных привела к успеху операции.

"Это история мужества, героизма, самопожертвования спецназа Азербайджана и специальных сил других воинских подразделений. Но сегодня это не секрет, что в боевых действиях участвовали также силы специального назначения пограничной службы, внутренних войск, службы безопасности, службы разведки, специальные силы Нахичеванской армии. У каждого была своя задача под единым командованием. И то, что за 44 дня мы освободили территории в этом большая заслуга спецназа, также армейских корпусов, которые сыграли большую роль в освобождении территорий и удержании позиций. Фронтовая авиация, беспилотные летательные аппараты, они обычно сыграли очень большую роль в минимизации жертв, потому что если бы их не было, то жертв было бы намного больше. Они не только несли функцию ударную разведывательную, но и корректирующую. Комбинация всех этих действий привела к успеху, но и конечно же правильное планирование", - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİlham Əliyev ərazilərin azad olunması üzrə xüsusi əməliyyatın detallarını ukraynalı jurnalistə açıqladı

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