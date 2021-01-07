Ильхам Алиев поручил передать семьям шехидов дома, построенные для вынужденных переселенцев

Семьи шехидов, которые стояли в очереди до войны, должны быть размещены в этих домах

"Хочу сообщить, что дома, предназначенные для вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Я принял это решение".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 января во время выступления на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года.

"Я уже дал указание, чтобы квартиры, находящиеся на балансе Госкомитета по делам вынужденных переселенцев, были переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. Это довольно большая программа. Поэтому семьи шехидов, которые стояли в очереди до войны, должны быть размещены в этих домах. В то же время в этих домах должны быть размещены родственники наших героических военнослужащих, ставших шехидами во второй Карабахской войне", - добавил глава государства.