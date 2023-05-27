Ильхам Алиев открыл малую гидроэлектростанцию "Мейдан" в Кяльбаджарском районе

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл малую гидроэлектростанцию "Мейдан" в Кяльбаджарском районе.

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл малую гидроэлектростанцию "Мейдан" в Кяльбаджарском районе.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о проделанной на станции работе.

Было отмечено, что в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева об ускорении перехода на альтернативные и возобновляемые источники энергии, рационального использования водных ресурсов, превращения освобожденных от оккупации территорий в зону "зеленой" энергии на территории Кяльбаджарского района на реке Мейдан, являющейся левым притоком реки Тертерчай, полностью реконструирована малая гидроэлектростанция на 3,4 МВт. "Азерэнержи" реконструировало и модернизировало эту взорванную и сожженную армянами станцию, оборудование которой было вывезено, теперь она работает в цифровом режиме. Здесь построен новый машинный зал, установлены современные гидроагрегаты, генераторы, панели управления, релейной защиты и автоматики. Полностью реконструированы главная водоприемная установка, расположенная на высоте 1 590 метров, а также деривационная труба протяженностью 4564 метра.

Гидроэлектростанция "Мейдан" интегрирована в энергосистему и подключена к централизованной системе SCADA, позволяющей осуществлять дистанционное управление. Тем самым система управления станции автоматизирована и цифровизирована благодаря специальному программному обеспечению. Кроме того, на территории установлен запасной дизельный генератор мощностью 45 кВА для форс-мажорных обстоятельств. На реконструированной малой гидроэлектростанции "Мейдан" в течение года будет производиться 10 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие малую гидроэлектростанцию "Мейдан".

Было отмечено, что на сегодняшний день ОАО "Азерэнержи" реконструировало и восстановило на освобожденных от оккупации территориях 11 гидроэлектростанций. В настоящее время в 7 местах Кяльбаджара, Лачына и Зангилана продолжается строительство гидроэлектростанций. Кроме того, строительство гидроэлектростанций начинается еще в 9 местах в Кяльбаджаре и Лачыне. Суммарная мощность реконструированных на сегодняшний день гидроэлектростанций и гидроэлектростанций, которые будут построены и сданы в эксплуатацию в ближайшей перспективе, составит около 200 МВт, в результате чего будет вырабатываться около 600 миллионов киловатт-часов экологически чистой "зеленой" гидроэнергии.