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Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши"

Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши" Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2022 год "Годом Шуши".
Карабах
1 января 2022 г. 00:07
Ильхам Алиев объявил 2022 год Годом Шуши

В 2022 году мы отметим 270-летие города Шуша. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и в новом году мы торжественно отметим этот юбилей. Учитывая эту славную дату и с целью ускорения восстановления Шуши, я объявляю новый год "Годом города Шуша".

Как передает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Сегодня День солидарности азербайджанцев мира. Уверен, что азербайджанцы мира отмечают этот праздник с воодушевлением. Уже второй год они отмечают его с воодушевлением. Я знаю, что период оккупации и все, что было связано с ней, причиняли большие страдания и азербайджанцам, проживающим за рубежом. Потому что при общении с армянами в различных странах их высокомерные взгляды причиняли боль азербайджанцам мира. А сейчас ситуация полностью изменилась. Мы никогда не были высокомерными, но всегда ощущали свою силу", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что сегодня азербайджанцы мира во всех странах, где они проживают, ходят с высоко поднятой головой и по праву гордятся своей исторической родиной – Азербайджаном.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev declares 2022 as "Year of Shusha"
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev 2022-ci ili "Şuşa ili" elan edib

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