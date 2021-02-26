Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт уже завершен

Азербайджан урегулировал этот конфликт

"Нагорно-карабахский конфликт уже завершен. Мы считаем так".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время сегодняшней пресс-конференции в Баку с участием местных и иностранных СМИ.

"Азербайджан был одной из сторон конфликта, и мы открыто выражаем мысль, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Азербайджан его урегулировал. Длившиеся 30 лет переговоры не дали никакого результата. Хоть Минская группа осуществляла деятельность, она была равно нулю. За последние 2 года сопредседатели Минской группы фактически сами даже не знали, чем им заняться. Потому что неуместные и опасные заявления премьер-министра Армении парализовали и сделали бессмысленной и их деятельность ", - сказал глава государства.