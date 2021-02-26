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Ильхам Алиев: Началось строительство международного аэропорта в Карабахе

Ильхам Алиев: Началось строительство международного аэропорта в Карабахе Президент Азербайджана подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые
Карабах
26 февраля 2021 г. 12:12
Ильхам Алиев: Началось строительство международного аэропорта в Карабахе
Ильхам Алиев

Азербайджан приступил к строительству международного аэропорта в Физулинском районе в Нагорном Карабахе и рассчитывает ввести его в эксплуатацию осенью этого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Что касается аэропорта в Физули, то работы уже начались. Мы оперативно начали [решать] вопросы, связанные с разминированием, потому что в первую очередь там надо было очистить территорию, этот процесс уже близок к завершению. И в оперативные сроки аэропорт будет сдан в эксплуатацию. <...> Естественно, в этом году он будет сдан. Хотим, чтобы это было ранней осенью. И если все будет идти по плану, то ранней осенью этого года аэропорт уже будет введен в эксплуатацию", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Это позволит нам использовать его как для восстановления территорий с учетом грузов, которые мы будем получить из-за рубежа, так и для удобного доступа граждан соседних государств в город Шушу", - добавил азербайджанский президент. Он отметил, что одновременно с аэропортом в Шушу строятся две автодороги. При этом Алиев указал на сложности в прогнозировании точных сроков строительства аэропорта, поскольку "вопросы, связанные с разминированием, с доступом к этой территории вызывают сложности".

Президент Азербайджана подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса аэропорта в Физули будет способна принимать все типы самолетов, включая самые тяжелые.

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