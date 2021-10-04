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Ильхам Алиев: Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян

Ильхам Алиев: Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян. Этот процесс начался.
Карабах
4 октября 2021 г. 19:55
Ильхам Алиев: Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян
Ильхам Алиев

Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян. Этот процесс начался.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства отметил, что мы восстановили и международное право, и историческую справедливость, и человеческую справедливость. "Потому что тот, кто совершил эти разрушения, – не человек. Сегодня покровители Армении должны это увидеть. Даже если не хотят видеть, должны увидеть и увидят. Весь мир видит. Мы уже начали издавать книги. Мы начали проводить презентации", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что мы не только защитили себя, восстановили свою территорию, но также сломали хребет армянскому фашизму. Размахнувшись в этом регионе и опираясь на поддержку своих иностранных покровителей, армянский фашизм держал под оккупацией нашу территорию на протяжении тридцати лет.

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